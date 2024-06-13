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Названы продукты, которые опасно есть в жару

Врач Неронов: в жару опасно есть молочные продукты и яйца

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В жару опасно употреблять молочные продукты, кондитерские изделия с кремом и яйца. Об этом в беседе с РИАМО предупредил врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов.

«Эти продукты очень быстро портятся, а значит, риски заполучить пищевое отравление максимальные. Обязательно мойте руки перед едой и не готовьте с запасом — лучше будет делать блюда «сегодня на сегодня», — сказал Неронов.

Он также напомнил о важности проверки сроков годности при покупке продуктов. Кроме того, по его словам, не стоит пить воду из непроверенных источников.

Врач-гастроэнтеролог, диетолог, клинический фармаколог Рустем Садыков до этого рассказал, как не отравиться бутилированной водой.

По его словам, перед употреблением важно проверить качество воды, даже если бутылка только что куплена в магазине. Любая вода подвержена воздействию внешних факторов, которые снижают ее качество, отметил специалист.

После покупки он посоветовал осмотреть бутылку на наличие повреждений. Вода не должна иметь посторонних запахов, неприятного привкуса и мутного оттенка. Кроме того, не должно быть осадка на дне емкости, предупредил Садыков.

Ранее врач рассказал, какую опасность для человека может представлять морская вода.

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