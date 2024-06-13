Минздрав РФ выдал регистрационное удостоверение на новую вакцину от COVID-19

Министерство здравоохранения РФ выдало постоянное регистрационное удостоверение на новую вакцину от коронавируса, получившую название «Конвасэл». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

В заявлении отмечается, что препарат успешно прошел третью фазу клинических испытаний. В ходе этих тестов была доказана безопасность лекарственного средства при однократном применении в дозировке 0,5 мл.

При этом эффективность вакцины относительно COVID-19 среди всех добровольцев составила 85,2%. Среди добровольцев старше 60 лет соответствующий показатель достиг отметки в 91,7%.

«Минздравом России выдано постоянное регистрационное удостоверение на субъединичную рекомбинантную вакцину «Конвасэл» для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2», — подчеркнули в пресс-службе агентства.

Как рассказала руководитель ФМБА Вероника Скворцова, в качестве действующего вещества создатели препарата выбрали консервативный белок N. Это позволило добиться высокой эффективности при противодействии новым штаммам коронавируса. Специалист выразила уверенность, что «Конвасэл» еще долгое время будет эффективен для лечения вновь появляющихся разновидностей COVID-19.

Ранее в РФ выявили более 170 случаев заражения новым штаммом коронавируса FLiRT.