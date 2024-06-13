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Туроператоры назвали главное последствие санкций США для отрасли

«Турпомощь»: санкции США приведут к переходу отрасли на нацвалюты

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Значительных потрясений на туристическом рынке санкции против Мосбиржи не вызовут, заграничные туры отменять не будут. Вероятнее всего, что рестрикции лишь ускорят переход к расчету с дружественными странами в национальных валютах, рассказали RT в пресс-службе ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь».

«Особых проблем с оплатой заграничных туров не будет», — заверили представители отрасли.

При этом специалисты признали, что большая часть туруслуг все-таки оценивается в долларах и евро, поэтому не исключены проблемы с определением курса той или иной валюты для расчетов. Однако ситуацию сглаживает тот факт, что российские турфирмы уже давно практикуют оплату в нацвалютах и имеют для этого соответствующие механизмы.

«Но необходимо понимать, что данная практика так или иначе может отражаться на конечной цене тура», — заключили в «Турпомощи».

Напомним, в Альянсе турагентств заверили, что санкции против Мосбиржи не повлияют на заграничный туризм – туроператоры продолжат оплачивать брони по заграничным путевкам валютой через банки. Никаких отмен и срывов турпоездок санкции не спровоцируют, подчеркнули в АТА.

Ранее в АТОР рассказали о влиянии санкций на сферу туризма.

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