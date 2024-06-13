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Безбилетнику, толкнувшему контролера в метро Москвы, грозит уголовное дело

В метро Москвы безбилетнику грозит дело за применение силы к контролеру

В Москве безбилетник, пытавшийся попасть в метро по чужой социальной карте, толкнул контролера. Об этом сообщает столичная прокуратура.

По информации ведомства, инцидент произошел на станции метро «Савеловская». Мужчина прошел через турникет по чужой социальной карте и это заметила инспектор, которая пресекла правонарушение. Однако безбилетник в ответ на законные требования контролера толкнул ее — момент попал в объектив камеры видеонаблюдения.

«Прокуратура Московского метрополитена контролирует привлечение мужчины к уголовной ответственности за применение насилия в отношении представителя власти в столичном метро», — сообщили в ведомстве.

Нарушителю грозит уголовная ответственность и наказание вплоть до лишения свободы. За безбилетный проезд в московском метро также предусмотрена ответственность в виде штрафа.

Ранее мужчина ударил сотрудника безопасности Московского метро бутылкой по голове.

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