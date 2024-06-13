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Россиянам рассказали, как санкции против Мосбиржи повлияют на зарубежный туризм

Вице-президент АТА Мкртчян: санкции не остановят оплату путевок валютой

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Janis Laizans/Reuters

Российские туроператоры продолжат оплачивать брони по заграничным путевкам валютой, санкции против Мосбиржи этот процесс не остановят, рассказал вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян. Для этого уже существуют механизмы и разрабатываются новые, а покупка валюты Мосбиржей не ограничивается, отметил он в беседе с НСН.

«Туроператоры спокойно оплачивают путевки через банки. И будут продолжать оплачивать через них. Я думаю, что банки будут находить валюту. Нельзя купить валюту на Мосбирже – значит, можно купить в других местах», — пояснил эксперт.

Сейчас уже разрабатываются новые механизмы, которые упростят денежные операции с другими странами – на это уйдет пару дней, отметил Мкртчян. Никаких отмен и срывов турпоездок санкции не спровоцируют, сам по себе доллар в России не запрещали – ограничения затронули лишь покупку и продажу на Мосбирже, подчеркнул он.

«Речь идет не о наличных долларах и евро, а о безналичных. Поэтому мы спокойно отправляем людей за границу», — заключил вице-президент АТА.

Напомним, с сегодняшнего дня Мосбиржа прекратила торги долларом и евро из-за санкций США. В Центробанке отметили, что курсы валют будут определяться с помощью банковской отчетности и сведений цифровых платформ внебиржевых торгов. Подчеркивается, что покупка и продажа валют через российские банки будет продолжаться, средства в долларах и евро остаются сохранными.

Ранее стали известны последствия санкций против Мосбиржи.

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