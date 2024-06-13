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Суд отклонил апелляцию на отказ возбудить дело на экс-главу ХМАО

Суд в Нижневартовске отклонил жалобу на отказ завести дело на Наталью Комарову

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Михаил Киреев/РИА Новости

Суд Нижневартовска отказался рассматривать апелляцию на отказ в возбуждении дела о дискредитации ВС РФ в отношении бывшей главы Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу инстанции.

«Оставлено без изменения, жалоба отклонена», — говорится в сообщении.

Возбудить на Комарову административное дело в октябре 2023 года попросил тюменский общественный деятель Юрий Рябцев, который обратился в полицию и прокуратуру. УМВД России по Нижневартовску не нашло состава преступления по факту обращения, после чего Рябцев подал апелляцию, которую рассмотрели 13 июня.

В мае 2024 года Комарова объявила о своей отставке и решении перейти на новую работу. Ее место занял мэр Тюмени Руслан Кухарук, а бывшая глава ХМАО перешла в Совет Федерации.

Ранее в Кремле анонсировали грядущие назначения руководителей двух госуправлений.

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