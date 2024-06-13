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Россиянам рассказали, как сохранять мотивацию на занятия бегом

Ультрамарафонец Ерохин: бегать лучше в компании единомышленников

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Делать пробежки лучше в компании друзей или единомышленников, чтобы сохранять мотивацию на занятия спортом. Об этом рассказал российский ультрамарафонец и путешественник Дмитрий Ерохин, передает Pravda.Ru.

По его словам, людям без опыта в беге может быть сложно мотивировать себя. В случае, если бегать не с кем, можно нанять тренера, предложил спортсмен. Он также предложил комбинировать пробежки на улице и в спортзале.

«Лучше, конечно, на улице. Иногда же человеку неудобно выходить на улицу — дождь, холодно, грязно. Тогда стоит отдать предпочтение беговой дорожке. А утро или вечер — не имеет значения», — заключил Ерохин.

Инструктор-методист отделения восстановительной медицины АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Кирилл Антонов до этого говорил, что летом для пробежек лучше выбирать прохладное время, например раннее утро или поздний вечер. В жаркую погоду он порекомендовал уменьшить частоту и продолжительность тренировок, чтобы избежать перегрева организма. В случае сильной усталости, головокружения, тошноты важно срочно прекратить тренировку, немедленно укрыться в тени и выпить воду, подчеркнул специалист.

Ранее россиянам рассказали, как правильно дышать во время бега и езды на велосипеде.

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