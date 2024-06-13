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Петербуржец напился и принес в полицию арсенал оружия

78.ru: в Петербурге пьяный мужчина принес незаконный арсенал оружия в полицию

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Александр Вильф/РИА Новости

В Петербурге пьяный 41-летний рецидивист добровольно сдал в полицию незаконный арсенал оружия. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, неоднократно судимый ранее петербуржец напился и обратился в правоохранительные органы с повинной, сдав полицейским целый арсенал оружия. У него изъяли тротиловую шашку, крупнокалиберный заряд, сигнальный патрон, учебный КД 8А, более 200 патронов и 15 капсюлей.

По словам мужчины, арсенал принадлежал его отцу, который проходил лечение в психиатрической больнице. Петербуржца задержали и составили в его отношении административный протокол, а также возбудили уголовное дело.

До этого в Краснодарском крае в доме пенсионера нашли арсенал оружия и четыре тысячи патронов. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия.

Ранее у белгородца нашли 50 кг пороха.

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