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«Инфекции и рубцы»: врачи предупредили россиян о последствиях укусов комаров

Аллерголог Болибок: в комариный расчес может попасть вторичная инфекция

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Jim Gathany./Wikimedia Commons

В Центральной части России комары, в отличие от тропических стран, пока не переносят серьезных заболеваний. Однако они все равно могут быть опасны – к примеру, в расчес от комариного укуса может попасть вторичная инфекция, предупредил в беседе с НСН врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок.

«С комарами две проблемы. Первая – это сам по себе зудящий укус, его можно расчесать и внести инфекцию уже в расчес. Возникает вторичное инфицирование. Особенно дети часто расчесывают болячки. Такие язвы могут достаточно долго заживать и даже оставлять рубцы на коже», - объяснил врач.

Второй проблемой он назвал аллергию, которую может спровоцировать укус насекомого. Чаще всего это крапивница, но может возникнуть и большой лимфатический отек. Что касается передачи инфекций от самих комаров в процессе укуса, то это происходит из-за их слюны, которая может содержать опасные возбудители. Они переносят малярию, вирус Зика и другие инфекции, но в России этого можно не опасаться, отметил врач.

«В России таких комаров, по-моему, пока нет», — отметил он, добавив, что это больше характерно для тропических стран.

Напомним, врачи в беседе с «Газетой.Ru» подчеркивали, что часть подвидов комаров в России переносят возбудителей туляремии и дирофиляриоза, а также, потенциально, малярии, желтой лихорадки, лихорадки Зика и других опасных инфекций. В частности, туляремия встречается в 65 субъектах страны, в том числе на территориях Республики Карелии, Ставропольского края и ДНР.

Ранее россиянам объяснили, как не отравиться репеллентами от насекомых.

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