Российский зерновой союз предупредил о последствиях майских заморозков

В России еще предстоит столкнуться с последствиями майских заморозков. Сильнее всего они ударили по плодово-ягодным культурам, но пострадали и зерновые. Это снизит экспорт и скажется на фермерах, предупредил в беседе с НСН глава Зернового союза Аркадий Злочевский.

После резкого майского похолодания более десяти регионов страны объявили о чрезвычайной ситуации в фермерстве, напомнил эксперт. Жестче всего заморозки прошлись по ягодам и яблокам, из-за чего осенью сильно снизится урожайность. Это затронет и зерновые, но ситуация с ними не катастрофическая, подчеркнул эксперт.

Для внутренних потребностей урожая хватит, но экспорт сильно упадет, добавил Злочевский.

«Это удар по крестьянским карманам, — подчеркнул он. — Текущая ситуация не позволяет как-то регулировать себестоимость выращиваемой продукции, кроме как через урожайность».

Напомним, также глава РСЗ сообщал, что майские заморозки повредили до 30% озимых культур, из-за чего прогнозы по сбору зерна снизились со 145 млн тонн до 125-130 млн тонн. По урожаю пшеницы прогнозы упали с 93-95 млн до 80-82 млн тонн.

Ранее Злочевский объяснил, почему российский аграрный бизнес ожидает банкротство.