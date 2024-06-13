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Еще двоих участников банды Басаева задержали спустя почти 25 лет

ФСБ задержала членов банды Басаева за нападение на военных в Чечне в 1999 году

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Melnikov Dmitriy/Shutterstock

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух боевиков банды Басаева спустя почти 25 лет после нападения на военнослужащих Минобороны у станицы Червленная в Чечне. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

По данным ведомства, жители Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов Муртазали Алимгиреев и Алимхан Кадрашов входили в вооруженное формирование из отрядов Шамиля Басаева и Амира ибн аль-Хаттаба.

По данным СК, в 1999 году Алимгиреев и Кадрашов вступили в банду Басаева и Хаттаба. Утром 4 октября 1999 года подельники напали с оружием на военнослужащих Минобороны России в станице Червленной Шелковского района Чечни. В результате боя потери среди российских военных составили 15 человек, еще 28 получили ранения.

В итоге подозреваемых задержали с участием ФСБ и ОМОН «Север» управления Росгвардии и передали СК. Мужчинам предъявили обвинения в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих.

До этого сотрудники правоохранительных органов задержали еще одного участника нападения на Буденновск спустя 29 лет.

Ранее в Петербурге вынесли приговор мигранту за спонсирование террористов.

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