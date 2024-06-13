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В Ленобласти иностранцев задержали за изнасилование 13-летней девочки

В Ленобласти четверых иностранцев подозревают в изнасиловании ребенка

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Depositphotos

Жительница Ленобласти заявила в полицию об изнасиловании несовершеннолетней дочери. Об этом сообщает Piter.tv.

По словам женщины, инцидент произошел в деревне Большие Колпаны, на Садовой улице. Неизвестные попытались надругаться над 13-летней девочкой. О других обстоятельствах произошедшего не сообщается.

Правоохранители оперативно нашли и задержали подозреваемых на ферме в деревне Новые Черницы. Ими оказались четверо граждан Узбекистана, им от 21 до 26 лет.
На данный момент проводятся все необходимые мероприятия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в Чите пятерых иностранцев заподозрили в том, что они изнасиловали 15-летнюю девушку. Спустя пару часов после произошедшего правоохранителям удалось поймать двоих подозреваемых. Остальных нашли в Бурятии, когда они пытались пересечь границу России. Их доставят в Читу для проведения следственных мероприятий.

Ранее в Нижегородской области россиянин изнасиловал ребенка и получил пожизненный срок.

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