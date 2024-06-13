В Красноярске после введения лекарства в стоматологии скончался ребенок

В Красноярске поход к стоматологу закончился для семилетнего ребенка смертью. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в местной стоматологии. По предварительной информации, мальчик с матерью пришли к специалисту на чистку зубов и лечение, процедуры планировалось проводить «во сне», то есть под специальным лекарством. При этом родительница предоставила анализы маленького пациента.

«Анестезиолог, приняв решение, что противопоказания для данной процедуры у ребенка отсутствуют, ввел мальчику седацию», – поделились в ведомстве.

Во время процедуры состояние мальчика ухудшилось, реанимировать пациента ни врачам стоматологии, ни скорой помощи не удалось. Ребенок умер.

В СК РФ возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

«Для установления точной причины гибели мальчика назначена судебно-медицинская экспертиза», – сообщается в публикации.

Специалисты ведомства уже изъяли лекарства, которые использовались во время процедуры. На данный момент обстоятельства устанавливаются.

Ранее в Твери девочка умерла после наркоза в кабинете стоматолога.