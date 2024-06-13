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Российские банки могут принудить сообщать клиентам о причине блокировки счета

Госдума рассмотрит проект об обязательном оглашении причин блокировки счета

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Depositphotos

Группа депутатов Госдумы от ЛДПР вносят проект об обязательном информировании о причинах блокировки банковского счета. Об этом рассказал председатель партии Леонид Слуцкий, пишет РИА Новости.

«Законопроектом предлагается установить при информировании клиентов о принятых мерах обязанность одновременного уведомления о причинах принятия в их отношении ограничительных мер», — пояснили в Госдуме.

Авторы отмечают, что на сегодняшний день банки обязаны информировать клиентов лишь о факте наложения на их счета ограничений на проведение финансовых операций, однако закон не обязывает их сообщать причины предпринятых мер.

До этого Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об упрощении внесудебного банкротства россиян. Уточняется, что упрощение будет связано с более прямым взаимодействием ответственных органов.

Также сообщалось, что комитет Госдумы по финрынку одобрил законопроект, ужесточающий требования к рекламе кредитов и займов для населения.

Ранее Госдума запретила приватизацию религиозного имущества.

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