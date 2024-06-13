Маск оценил инициативу конгресса США лишить часть украинских НКО финансирования

Предприниматель Илон Маск приветствовал инициативу конгресса США лишить американского финансирования украинские неправительственные организации, составляющие «черные списки» граждан США. Об этом сообщается в X (ранее Twitter) бизнесмена.

По мнению Маска, это хороший первый шаг, а украинские неправительственные организации следует добавить в список подсанкционных террористических организаций.

Профильный комитет палаты представителей включил в свой вариант бюджета Госдепартамента и других американских внешнеполитических структур запрет на выделение средств организациям, которые очерняют консерваторов и законодателей США за несогласие с украинским курсом президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

Накануне официальный представитель Белого дома Джон Кирби раскрыл подробности соглашения о безопасности, которое подпишут США и Украина.

Как подчеркнул Кирби, соглашение не будет означать, что Украина сможет использовать силы США для ударов по РФ. Он также отметил, что договоренности будут касаться той поддержки, которую Киев уже получает.

Ранее Байден объявил о выделении новой помощи Украине на $225 млн.