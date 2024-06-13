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В России упростят условия получения компенсаций в случае ЧС

Минстрой предложил смягчить условия получения компенсаций в случае ЧС

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Алексей Мальгавко/РИА Новости

В России могут смягчить условия получения компенсаций в случае ЧС, а также увеличить размер компенсации. С таким предложением выступил Минстрой РФ, пишут «Известия».

Ведомство предлагает снять ограничения на выплату при наличии в собственности доли в другом жилье и увеличить размер компенсации до 10 тыс. рублей. Мера призвана поддержать граждан, пострадавших во время весенних паводков.

До этого сообщалось, что более 1,3 тыс. человек признали пострадавшими от паводка в Омской области. В регионе затопило 641 дом.

Также в Оренбургской области в апреле из-за прорыва дамбы в Орске затопило целые поселки, из зоны бедствия были эвакуированы тысячи человек. В мае специалисты МЧС сообщили, что в регионе более чем на 90% восстановлена жилищно-коммунальная структура.

Ранее паводок повредил 100-метровый участок Транскама в Северной Осетии.

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