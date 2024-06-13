Суд назначил дату рассмотрения жалобы на арест генерала Шамарина

В пресс-службе Второго Западного окружного военного суда рассказали, когда состоится рассмотрение жалобы на арест начальника Главного управления связи ВС РФ, замглавы Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, обвиняемого в получении взятки. Об этом сообщает РИА Новости.

В пресс-службе подчеркнули, что рассмотрение апелляционной жалобы на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Шамарина назначено на 13 июня.

До этого стало известно, что защита начальника Главного управления связи Вооруженных сил РФ генерала Вадима Шамарина обжаловала его арест.

По версии Следственного комитета, Шамарин получил 36 млн руб. от директора и главного бухгалтера пермского завода «Телта» за увеличение объема поставок по госконтрактам и покровительство. Топ-менеджеров предприятия еще в 2023 году арестовали за мошенничество, но потом обвинения переквалифицировали в дачу взятки в особо крупном размере. 23 мая стало известно, что директор и главбух дали на Шамарина показания. Свою вину генерал-лейтенант не признает.

Шамарин стал третьим генералом, арестованным после ухода Сергея Шойгу с поста министра обороны. Отставке Шойгу предшествовал арест его зама — Тимура Иванова. О самых громких скандалах, связанных с коррупцией и мошенничеством в военном ведомстве с начала СВО, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее жена Шамарина заявила, что супруга подставили.