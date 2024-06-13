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Супружеская пара оказалась в Каунасе вместо Барселоны из-за ошибки авиакомпании

Британцы летели в Испанию, но оказались в Литве из-за ошибки авиакомпании

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Reuters

Супруги из Британии оказались в литовском Каунасе вместо Барселоны из-за ошибки авиакомпании Ryanair. Об этом сообщает издание Independent.

Эндрю Гор и его жена Виктория решили слетать в отпуск и забронировали недельный тур на сайте sunsunning.co.uk стоимостью £1,5 тыс. 25 мая они должны были вылететь из Бристоля в Барселону. Известно, что супруги заранее прибыли в аэропорт и заказали дополнительное сопровождение, так как у мистера Гора ампутирована нога, а у миссис Гор есть расстройство артистического спектра, и были доставлены прямо к самолету на микроавтобусе.

Экипаж проверил билеты пары и пропустил ее на борт. Остальные члены семьи Гор, с которым Эндрю и Виктория ехали на отдых, в тот момент сидели в другом самолете, но стюарды заверили супругов, что они находятся в этом же салоне.

«Мы немного выпили, а затем уснули, потому что в тот день встали рано. Когда приземлились, оказалось, что мы прилетели в Литву», — говорит Виктория.

Когда муж и жена поняли, где находятся, они сообщили об этом членам экипажа. Узнав о произошедшем, капитан самолета пришел в ярость и велел организовать для пострадавших пассажиров транспорт. Им оплатили билеты на самолет, который должен был вылетать из Риги на следующий день, отель и такси. В конце концов супруги добрались до Барселоны, но их багаж, снятый накануне с рейса Бристоль — Барселона, прибыл только через два дня.

«Мы слышали о случаях, когда чемоданы перелетают в другую страну или город, но с людьми такого еще не происходило. Ведь в наши дни столько проверок. Как такое могло произойти? Наши билеты проверяли не один раз. Это просто невероятно», — удивляются британцы.

Ранее назвавшийся российским экономистом мужчина прилетел в США из Дании без билета и документов.

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