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Россияне рассказали, на каких этажах предпочитают проживать

Треть россиян предпочитают покупать квартиры на средних этажах

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Shutterstock/Oleg Opryshko

Россияне почти одинаково удовлетворительно относятся как к малоэтажному строительству, так и к высотному. Это показало исследование «Главстрой Регионы», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Для жизни респонденты предпочитают средние этажи. Так ответили 31,4% опрошенных. Еще 23,9% выбирают квартиры повыше, так как на верхних этажах меньшая слышимость с улицы. 17,2% проголосовали за низкие этажи, как наиболее удобные. 14,9% россиян и вовсе отдали бы предпочтение первому этажу с целью избежать использование лифтов. Оставшиеся 12,6% по складу характера очевидно интроверты, так как комфортно жить смогли бы только на последнем этаже, где минимум соседей.

Что же касается факторов, определяющих выбор этажа, то наибольшее число опрошенных выбрали тишину и спокойствие, 26,6%, на втором месте с небольшим отрывом — видовые характеристики, 22, 6% голосов, на третьем — безопасность, 14,9%. А вот количество и скорость работы лифтов, а также экологический аспект вопроса для россиян не так важны, за эти варианты проголосовали 6,3% и 7,5% респондентов соответственно. Еще 10,1% участников опроса смотрят на ориентацию по сторонам света, а 11,9% обращают внимание на другие вещи.

«На самом деле сегодня этажность жилого комплекса становится не таким важным аспектом при выборе будущего жилья, так как качество и разнообразие предложения позволяет удовлетворить любые желания клиентов, фактически данные опроса это подтверждают. Так, например, видовые лоты с высоким уровнем инсоляции и освещенности за счет углового остекления встречаются в проектах комфорт-класса все чаще и расположены как на верхних, так и на нижних этажах. Проекты классом выше и вовсе обыгрывают практически каждый этаж, предлагая квартиры с патио, террасами, верандами и многое другое. Вопросы же слышимости решаются за счет грамотной посадки домов и продуманного зонирования общественных пространств, а получившие популярность уже много лет назад дворы без машин гарантируют как тишину, так и отсутствие лишних пыли и грязи. Подытожив, можно сказать, что определяющим фактором при выборе жилья все еще остается цена, так как 27% опрошенных нами россиян сейчас проживают на первом этаже, а 17% — на последнем, то есть почти половина респондентов очевидно приобретали жилье по цене доступнее, чем среднее предложение», — прокомментировал Алексей Артошин, коммерческий директор «Главстрой Регионы».

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