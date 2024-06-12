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В московском метро обрушился карниз на одном из переходов

На станции «Третьяковская» обрушился карниз одного из переходов

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Телеграм-канал Новости Москвы

На станции «Третьяковская» Московского метрополитена обрушился карниз одного из переходов. Об этом сообщает Telegram-канал Brief.

По данным канала, в результате инцидента никто не пострадал. На данный момент причина обрушения остается неизвестной.

До этого в Москве проводилась эвакуация ТРЦ «Калейдоскоп», который находится у метро «Сходненская».

4 июня в московском районе Бибирево неизвестный открыл стрельбу у ТЦ Маркос Молл. Очевидцы сообщали, что мужчина начал стрелять из окна по автобусу. Два человека пострадали, также разбиты стекла автобусной остановки.

23 мая на юге Москвы эвакуировали посетителей и персонал торгового центра Columbus.

Ранее в Москве эвакуировали торговый центр «Авиапарк».

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