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Житель Курской области подарил жене на юбилей рощу, названную ее именем

В Курской области мужчина высадил рощу и подарил ее жене на день рождения

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Житель Курской области в одиночку высадил рощу и подарил ее жене на юбилей, сообщает издание «Друг для друга».

Последние четыре года Владимир Евсеенко из деревни Нижнее Сосково Курчатовского района готовил подарок к 70-летию свой супруги Натальи. Он собственноручно высадил несколько сотен деревьев и кустарников и назвал получившуюся рощу Натальиной.

В разговоре с журналистами мужчина признался, что своим подарком решил не только порадовать жену, но и вернуть «долг» природе.

«Подарок мой с заделом на будущее. Нас не станет, а деревья будут расти, радовать наших потомков. И это не высокие слова! Сколько деревьев вырубили на дрова, нужно возвращать их природе. Вот с такой задумкой я сажал первые саженцы, чтобы прижились к юбилею супруги», – рассказал мужчина.

Его супруга говорит, что не ожидала получить в подарок рощу, названную своим именем.

«Кому-то звезды на юбилей дарят, а у меня теперь роща есть», — отметила женщина.

Ранее в США фермер подарил жене более миллиона подсолнухов.

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