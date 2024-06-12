В Ленобласти отменили традиционный заплыв с секс-куклами из-за рекомендации полиции

Организаторы Bubble Baba Challenge рассказали о давлении со стороны правоохранительных органов и решили не проводить традиционный сплав в этом году. Об этом сообщается на сайте проекта.

Соревнования по плаванию на секс-куклах ежегодно проводились в Ленинградской области с 2003 года, однако в 2011 году были отменены из-за строительства мостов. В девизе фестиваля говорится, что резиновая женщина – это не более чем средство передвижения.

В этом году любители и постоянные участники сплавов по просьбе организаторов обратились в администрацию Приозерского муниципального района. Они надеялись, что власти, поставленные в известность о запланированном мероприятии, не станут препятствовать его проведению, однако в итоге на обращение отреагировали в МВД по Приозерскому району. Там идею сплава не поддержали и попросили воздержаться от его проведения.

«Проводить соревнования при таком к ним отношении властных структур было бы как минимум легкомысленно. Поэтому принято решение не проводить соревнования «Bubble Baba Challenge», по крайней мере в 2024 году. Возможно, в будущем риторика право­ох­ра­ни­тель­ных органов в силу тех или иных обстоятельств изменится, и мы сможем возобновить проведение соревнований. Но пока что так», — заключили организаторы Bubble Baba Challengе.

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