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В центре Екатеринбурга катер врезался в лодку с двумя пассажирками

Две женщины пострадали из-за столкновения лодки и катера на реке Исеть

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Катер врезался в лодку на реке Исеть в центре Екатеринбурга. Об этом сообщает е1.ru со ссылкой на очевидцев происшествия.

Сегодня вечером катер протаранил лодку, в которой находились две женщины. Подруги не увидели, что катер приближается, так как сидели спиной к нему. По последним данным, их обеих забрали в больницу. Одна из пострадавших была госпитализирована в тяжелом состоянии, у другой — подозрение на перелом руки и ушибы.

«В лодке находилось два человека, один из них после столкновения лег на дно, второй — свисал с борта», — рассказали очевидцы.

Проверку в связи с произошедшим на Городском пруду уже начали в МЧС и Уральской транспортной прокуратуре.

«По результатам проверки будет дана оценка исполнению требований водного законодательства и оказанию услуг, не отвечающим требованиям безопасности», — отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее женщина впала в кому после катания с мужем на прогулочном катере.

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