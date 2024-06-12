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На детской площадке в российском городе нашли гранатомет

В Тольятти нашли гранатомет на детской площадке

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Телеграм-канал ЧП ТОЛЬЯТТИ

В Тольятти на детской площадке нашли предмет, похожий на гранатомет. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Тольятти».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на Юбилейной улице. На расположенной там детской площадке нашли предмет, похожий на гранатомет — сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

На кадрах с места происшествия видно, что предполагаемый гранатомет лежит на детской карусели. Часть площадки, где его нашли, оцеплена. Информации о происхождении предмета на данный момент не поступало.

До этого в тюменском СНТ «Весна» дачники нашли минометную мину во время благоустройства детской площадки. На место прибыли сотрудники ОМОН и Росгвардии, улицы СНТ оцепили, опасную находку вывезли на полигон для утилизации.

Ранее на набережной в Москве нашли похожий на РПГ предмет.

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