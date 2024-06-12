Воронежские власти не подтвердили данные об освобождении больниц для раненых военных

Министерство здравоохранения Воронежской области опровергло сообщения о якобы переводе пациентов стационаров в приграничных регионах на амбулаторное лечение, чтобы освободить койки для раненых военнослужащих. Об этом говорится на сайте министерства.

«Распространяемая информация о том, что министром здравоохранения РФ подписан приказ о переносе сроков оказания плановой медпомощи в стационарных условиях, является фейком», — говорится в публикации.

В министерстве здравоохранения региона отметили, что все медицинские учреждения осуществляют работу в штатном режиме.

Накануне в социальных сетях распространился документ, где от имени Минздрава РФ медучреждениям Белгородской, Воронежской и Курской областей было поручено перевести пациентов стационаров на амбулаторную форму лечения для приема российских военных в координации с медицинской службой Московского военного округа.

До этого Следственный комитет РФ сообщил, что в Воронеже главного врача одного из медучреждений подозревают в превышении полномочий. По предварительным данным, мужчина забирал премии у медиков.

Ранее в Воронежской области соседи спасли 11-летнюю девочку от педофила.