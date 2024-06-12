Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Воронежские власти не подтвердили данные об освобождении больниц для раненых военных

Минздрав Воронежской области опроверг освобождение больниц для раненых военных

close
100%
Shutterstock

Министерство здравоохранения Воронежской области опровергло сообщения о якобы переводе пациентов стационаров в приграничных регионах на амбулаторное лечение, чтобы освободить койки для раненых военнослужащих. Об этом говорится на сайте министерства.

«Распространяемая информация о том, что министром здравоохранения РФ подписан приказ о переносе сроков оказания плановой медпомощи в стационарных условиях, является фейком», — говорится в публикации.

В министерстве здравоохранения региона отметили, что все медицинские учреждения осуществляют работу в штатном режиме.

Накануне в социальных сетях распространился документ, где от имени Минздрава РФ медучреждениям Белгородской, Воронежской и Курской областей было поручено перевести пациентов стационаров на амбулаторную форму лечения для приема российских военных в координации с медицинской службой Московского военного округа.

До этого Следственный комитет РФ сообщил, что в Воронеже главного врача одного из медучреждений подозревают в превышении полномочий. По предварительным данным, мужчина забирал премии у медиков.

Ранее в Воронежской области соседи спасли 11-летнюю девочку от педофила.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами