В Барнауле эвакуировали гостиницу из-за постояльца с баллончиком

В Барнауле эвакуировали постояльцев одноименной гостиницы из-за мужчины с баллончиком, который сжег свои документы. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Барнаул» со ссылкой на одного из сотрудников гостиницы.

По данным Telegram-канала, мужчина взорвал газовый баллончик.

«Эвакуировано 20 человек. Подозреваемый задержан полицией.<...> Возгорание ликвидировано персоналом на площади 0,5м. На месте работают правоохранительные органы и экстренные службы», — говорится в сообщении.

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что пациент московского наркологического центра «Уника» сбежал из клиники, устроив пожар, но был задержан сотрудниками полиции.

19-летнего юношу в рехаб доставила мать, по ее словам, сын пристрастился к запрещенным веществам. Молодому человеку не понравились методы лечения, его привязывали бинтами к кровати. Парень перегрыз бинты и поджег зажигалкой подушки.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.