В Риге задержали мужчину в кепке с гербом России, оскорбившего полицейских

В столице Латвии за оскорбление полицейских задержали мужчину, который был одет в кепку с государственной символикой России. Об этом сообщает Delfi.

На днях сотрудники Рижской муниципальной полиции патрулировали Латгальский микрорайон и заметили на улице Даугавпилс двух мужчин, один из них был в кепке с российской символикой. Именно он выкрикнул оскорбления в сторону проезжающего мимо патрульного автомобиля.

Сотрудники полиции остановились и подошли к мужчине. В ходе беседы стражи порядка несколько раз попросили мужчину снять кепку, но прохожий не реагировал и лишь пытался провоцировать полицейских. В результате он был задержан. Сообщается, что во время задержания хулиган вел себя агрессивно, сопротивлялся требованиям правоохранителей и продолжил оскорблять их.

Задержанного обвинили в нарушении общественного порядка и использовании в публичных местах символов, прославляющих военную агрессию и военные преступления. За первое правонарушение ему грозит предупреждение или штраф до €500, а за второе — предупреждение или штраф до €350.

На прошлой неделе в Риге задержали британских туристов, которые сорвали украинский флаг.

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