В Херсонской области объявили авиационную опасность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Владимир Сальдо.

«Оперативные службы приведены в повышенную готовность», — написал он.

Губернатор призвал соблюдать спокойствие и быть внимательными. В случае необходимости Сальдо посоветовал звонить на единый номер вызова пожарно-спасательного подразделения «112».

До этого сообщалось о воздушной тревоге в Донецке в Донецкой народной республике.

11 июня в Белгороде и Белгородском районе объявляли ракетную опасность.

В начале июня губернатор Белгородской области Гладков призвал жителей использовать подвалы в качестве укрытий. По словам губернатора, «огромное количество человеческих жизней» спасли именно подвалы. Глава региона предложил усилить эту работу, продолжить обучение жителей вместе с управляющими компаниями, которые должны контролировать состояние подвалов: наличие лавочек, освещения, фонариков, питьевой воды.

Ранее российские военные ликвидировали несколько воздушных целей в районе Белгорода.