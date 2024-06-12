В Армении начались задержания на митинге возле парламента

В Армении полицейские начали задерживать митингующих возле парламента страны сторонников движения «Тавуш во имя Родины», которое возглавляет архиепископ Баграт Галстанян. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Армения».

Силовики также задержали карабахского блогера Давида Минасяна.

По информации канала, к протестующим присоединились представители движения «Бабон Тер-а» (Женщина в ответе).

Баграт Галстанян ранее заявил, что настало время отставки премьера Никола Пашиняна. Он призвал силовиков не задерживать участников акции протеста, а представителей власти прекратить незаконные действия и мирным путем разрешить ситуацию.

12 июня служба национальной безопасности (СНБ) Армении предостерегла организаторов протестов от попыток нарушить конституционный порядок.

С 9 мая в Ереване регулярно проходят акции протеста, участники которых требуют отставки Пашиняна и прекращения процесса делимитации границы страны с Азербайджаном.

Ранее Пашинян заявил, что правительство Армении уйдет в отставку при желании народа.