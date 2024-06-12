Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Собака проглотила пакет с мефедроном во время прогулки в Петербурге

Mash: в Петербурге собака проглотила пакет с мефедроном во время прогулки

close
100%
Shutterstock

В Петербурге собака во время прогулки с хозяевами нашла и проглотила закладку с мефедроном. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По информации Telegram-канала, хозяева вышли на прогулку по району со своей собакой, которую после этого стало тошнить. Владельцы отвезли своего питомца в ветеринарную клинику в Приморском районе.

В ветклинике собака выплюнула предмет, который ей мешал, — им оказался полимерный пакетик с белым порошком. Сотрудники учреждения сообщили о произошедшем в правоохранительные органы и стражи порядка забрали вещество на анализ.

В результате выяснилось, что собака случайно проглотила мефедрон весом почти в полграмма. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о сбыте наркотиков.

Ранее супругов обвинили в хранении наркотиков после отравления их годовалого ребенка кокаином.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами