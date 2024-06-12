Собака проглотила пакет с мефедроном во время прогулки в Петербурге

В Петербурге собака во время прогулки с хозяевами нашла и проглотила закладку с мефедроном. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По информации Telegram-канала, хозяева вышли на прогулку по району со своей собакой, которую после этого стало тошнить. Владельцы отвезли своего питомца в ветеринарную клинику в Приморском районе.

В ветклинике собака выплюнула предмет, который ей мешал, — им оказался полимерный пакетик с белым порошком. Сотрудники учреждения сообщили о произошедшем в правоохранительные органы и стражи порядка забрали вещество на анализ.

В результате выяснилось, что собака случайно проглотила мефедрон весом почти в полграмма. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о сбыте наркотиков.

Ранее супругов обвинили в хранении наркотиков после отравления их годовалого ребенка кокаином.