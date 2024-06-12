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Россиянка рассказала о «бытовой ненависти» к русским в Нидерландах

Живущая в Нидерландах россиянка заявила, что боится говорить по-русски на улице

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Unsplash

Живущая в Нидерландах россиянка Анна Фетисова рассказала о «бытовой ненависти» к русским в европейской стране. Ее историю опубликовал mk.ru.

По словам женщины, ее ребенок боится говорить по-русски. С мужем она тоже говорит только по-голландски, когда они выходят на улицу, потому что опасается общаться на родном языке.

Фетисова также заявила, что в «прессе распространяется хорошо просчитанная ненависть, на бытовом уровне ее еще больше». Каждую неделю появляется очередная публикация о русских шпионах в Европе, подчеркнула она.

«Сейчас я не только второй сорт, как иммигрант, как выходец из России я стала объектом безнаказанной ненависти», — заявила женщина.

По ее словам, теперь она «должна специально покаяться и за себя, и за того депутата, чтобы быть принятой в соцсетях».

11 июня уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила создать определенный механизм, позволяющий привлекать иностранных граждан и должностных лиц за проявление русофобии как за экстремизм, а также усилить наказания за такие действия. Она подчеркнула, что западные страны и находящиеся под его влиянием организации захватывает «беспрецедентная русофобия».

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Российская Федерация совместно с Организацией исламского сотрудничества (ОИС) продолжит борьбу с исламофобией, христианофобией и русофобией в мире. По словам дипломата, Россия намерена способствовать межрелигиозному и межкультурному диалогу, защищать общие для всех мировых религий духовно-нравственные ценности.

Ранее в Германии потребовали признать факт дискриминации русскоязычного населения.

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