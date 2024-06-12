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МЧС сообщает об обстреле Белгородский области

МЧС: ведется обстрел Прилесья Краснояружского района Белгородской области

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В данный момент ведется обстрел населенного пункта Прилесье Краснояружского района Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщает МЧС региона.

«Ведется обстрел Краснояружский район п. Прилесье», — говорится в публикации.

Ведомство призвало жителей спуститься в подвал или другое укрытие.

МЧС также сообщало, что под обстрелом находится Шебекинский городской округ Белгородской области.

12 июня губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины разбрасывают противопехотные мины с сейсмодатчиками в десятикилометровой приграничной зоне Белгородской области.

Также глава региона сообщил, что в ночь на 12 июня украинские войска обстреляли город Шебекино в Белгородской области, применив реактивную систему залпового огня (РСЗО). В результате прямого попадания снаряда в квартиру один мирный житель получил ранения, несовместимые с жизнью, спасти его не удалось.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

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Обстрелы Белгородской области
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