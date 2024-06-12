Жителям Новгородской области вручили государственные награды

Наша страна – это прежде всего люди. Об этом по итогам церемонии награждения государственными, областными и ведомственными наградами жителей Новгородской области, которая состоялась 12 июня, заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Андрей Никитин.

«Вместе с заместителем руководителя Администрации президента РФ Максимом Орешкиным и министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым вручили награды тем, кто предан своей Родине и профессии, кто работает на благо Новгородчины», — отметил он.

Отмечается, что в Новгородском кремле в этот день государственных, областных и ведомственных наград и поощрений были удостоены почти 70 жителей региона.

«Россия имеет великую тысячелетнюю историю, которая началась в 862 году на новгородской земле. Здесь, в древней столице нашего Отечества, впервые прозвучало название нового государства – Россия. В Новгородской области мы стремимся не только сохранить свою великую историю, но и открыть новые горизонты», — написал Никитин.

Также он поблагодарил за неравнодушие и добросовестную работу всех награжденных.

«Успех любого дела зависит от конкретного человека, его стремления менять мир вокруг себя к лучшему. Я рад, что таких людей у нас в области много. А значит, у нас хорошее будущее», — добавил губернатор.

В свою очередь, Кравцов отметил, что спустя века Великий Новгород остается одним из важнейших центров развития образования и науки.

«Новгородская область сегодня активно развивается. Лично хочу поблагодарить губернатора региона Андрея Сергеевича за то внимание, которое уделяется системе образования. В Новгородской области проводится Чемпионат высоких технологий, развиваются школы, колледжи и вузы. Мы видим, что у новгородских школьников достаточно высокое качество образования. И пользуясь случаем, хочу отдельно поздравить педагогов и вручить им ведомственные награды», – подчеркнул он.