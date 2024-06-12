Двое иностранцев похитили мигранта в Петербурге, чтобы украсть деньги и iPhone

В Петербурге двое мигрантов похитили третьего, чтобы украсть взятые в кредит деньги и iPhone. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По версии следствия, два 20-летних иностранца 25 мая подкараулили 26-летнего мигранта у дома на Малой Бухарестской улице и, угрожая ножом, затолкали в автомобиль. После этого злоумышленники вывезли мужчину в сторону Пулковских высот и заставили его взять кредит на 55 тысяч рублей, а также отобрали iPhone 13 Pro. Затем они сняли взятые в кредит деньги с карты похищенного и скрылись, бросив его.

Пострадавший обратился в полицию по факту произошедшего 10 июня. Ущерб, нанесенный действиями злоумышленников, оценили в 105 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

Подозреваемых в разбое задержали на Пулковском шоссе, они оказались соседями. Отмечается, что оба фигуранта нигде не работают.

Ранее в России создали схему миграционного розыска иностранцев.