Мишустин поздравил россиян с Днем России

Премьер-министр, председатель правительства России поздравил россиян с Днем России. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале кабмина.

Политик подчеркнул, что праздник День России символизирует независимость, народное единство, солидарность и патриотизм.

«Мы живем в великой стране с тысячелетней историей, уникальным культурным наследием и многовековыми традициями», — говорится в телеграмме.

Премьер отметил, что от гражданской ответственности каждого россиянина, стремления внести свой вклад в развитие и процветание России напрямую зависят настоящее и будущее страны.

Мишустин также высказал уверенность в том, что в единстве российский народ сохранит и приумножит могущество Отчизны, укрепит ее суверенитет и национальную безопасность, защитит собственную свободу и благополучие.

День России отмечается 12 июня. Этот праздник установлен в честь принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР от 1990 года.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Путина и всех россиян с Днем России.