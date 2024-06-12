Местные жители обсуждают выселение из бурятского поселка подростков, избивших девушку

Жительница Бурятии Карина рассказала «Газете.Ru», что подростки, жестоко избившие девочку в улусе Хойтобэй, живут в соседних поселках и учатся в разных школах. По ее словам, после инцидента местные жители предложили выселить истязателей из района.

«Все произошло 3-го, а не 10-го июня, как пишут в некоторых СМИ. Одну девочку, участвовавшую в избиении, знаю. Она из неблагополучной семьи. Мама — разбойница, две дочери, получается и внучка такая. [Старшие] могут избить даже мужика. Вот и девочка насмотрелась. Считает, что это нормально. Молодежь жалко. В чатах обсуждение идет о выселении подростков, которые участвовали в избиении, из поселка. Там четыре населенных пункта рядом друг с другом. Кто-то в поселках Аэропорт, Коминтерн и Хойтобэй живет, кто-то в микрорайоне Сокол. Дети из разных школ», — сообщила Карина.

Другая жительница Бурятии Валентина рассказала, что еще один подросток, участвовавший в избиении девятиклассницы, из приемной многодетной семьи. Она отметила, что на этого мальчика и его братьев уже много лет местные жалуются в подразделение по делам несовершеннолетних (ПДН).

«Там много лет мама живет только тем, что набирает приемных детей. Воспитания, к сожалению, нет. Дети явно проблемные. В свое время ее приемные дети организовывали поборы с детей в поддержку зеков, типа они тут смотрящие на районе, — это было лет семь назад. Следующее поколение сливало бензин с отечественных машин для своих мотоциклов, выкручивали глазки в квартирах, ломали детскую площадку. Когда обращались в ПДН, поддержки не получили. Позиция инспектора из ПДН была такой: это детки очень хорошие, никакого АУЕ (организация запрещена в России) у нас в Бурятии нет, и, если вы не заберете свою жалобу, на вас родительница подаст в суд. Мне вообще интересно, какая поддержка у этой женщины в опеке, в администрации. Поэтому что выросло там, один Бог знает что», — сказала Валентина.

Накануне в местных Telegram-каналах распространилось видео избиения девушки подростками на окраине Улан-Удэ. По информации источника, компания не только била девушку, но и обрила. Во время произошедшего один из присутствующих показал раны на своих руках, которые появились после сильных ударов. Сообщается, что после инцидента мать девочки не стала обращаться в полицию.

На ситуацию обратил внимание глава Бурятии Алексей Цыденов. По его словам, правоохранители уже установили личности всех участников.

«Виновные, в любом случае, понесут наказание. И сами подростки, и их родители», – поделился глава региона в своем официальном Telegram-канале.

Известно, что все подозреваемые росли в проблемных семьях. Часть родителей уже привлекали к ответственности за уголовные преступления, остальные попадали в поле зрения правоохранителей из-за невыполнения обязанностей по воспитанию детей. Один из подростков был судим.

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