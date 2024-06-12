К зданию парламента Армении стягивают полицию

К зданию парламента Армении стянуто большое число полицейских. Об этом сообщает ТАСС.

По сообщению агентства, к зданию парламента прибыли сотни полицейских в касках и со щитами. Через два часа у парламента запланировано проведение митинга оппозиции с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Местный портал 24News сообщает, что к зданию парламента также подвезли колючую проволоку. Большие силы полиции сосредоточены на улице Демирчяна, где находится служебный вход.

До этого Служба национальной безопасности (СНБ) Армении перед предстоящим митингом оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» у здания парламента предостерегла организаторов от попыток нарушить конституционный порядок.

Оппозиция планирует провести большой митинг возле здания парламента в то время, когда внутри здания будет проходить правительственный час, на котором запланировано присутствие премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Ранее Захарова заявила, что Армению на глазах мира превращают в инструмент реализации идей Запада.