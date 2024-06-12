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В День России разработчики «Смуты» объявили скидку на игру

Глобальное обновление игры «Смута» вышло в День России

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Cyberia Nova

В честь Дня России разработчики российского проекта «Смута» организовали скидку на неделю и выпустили глобальное обновление игры. Об этом сообщается в Telegram-канале проекта.

«Бояре, когда вся страна празднует День России, мы объявляем скидку на игру «Смута» с 12 июня по 19 июня включительно», — говорится в сообщении.

Также разработчики рассказали о выходе нового патча к игре, который привнес в проект нововведения и исправления.

Так, например, была глобально переработана стелс-система в игре. Теперь она максимально проработана и работает более качественно.

Кроме того, специалисты проекта улучшили боевую систему. Также изменения получила и визуальная составляющая игры, получив ряд исправлений и улучшений.

Вместе с тем был улучшен звук в игре. Например, были добавлены диалоги между неигровыми персонажами в части локаций.

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