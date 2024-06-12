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На Украине заявили, что предстоящая зима будет «самой сложной»

В «Укрнафте» заявили, что эта зима будет самой сложной с начала конфликта

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Depositphotos

Предстоящая зима может стать самой сложной для Украины с начала боевых действий из-за повреждений энергетической инфраструктуры. Об этом заявил исполнительный директор крупнейшей украинской нефте- и газодобывающей компании «Укрнафта» Сергей Корецкий, слова которого передает Financial Times (FT).

«Все столкнутся с проблемами с электроснабжением. Поэтому нам нужно готовиться к этому прямо сейчас», — сказал он.

По его словам, перебои в подаче электроэнергии повлияли на работу электронасосов, которые используются для добычи нефти, что привело к снижению объемов добычи на 10% с начала конфликта.

«Укрнафта» предложила создать на средства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) собственные газовые электростанции мощностью 1 ГВт. Это будут малые и средние электростанции комбинированного цикла, которые производят как тепло-, так и электроэнергию. Речь здесь идет о «децентрализации», отметил Корецкий.

11 июня глава Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что отключения электричества будут происходить на Украине каждую зиму до 2027-2028 года.

20 мая депутат Верховной рады Украины Алексей Кучеренко заявил, что Вооруженные силы России ударами по украинской инфраструктуре выбили порядка 90% мощностей тепловых электростанций в стране.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее «Укрэнерго» сообщила о введении в Харькове аварийного отключения света.

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