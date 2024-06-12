В Киеве ливень затопил улицы

Сильный ливень затопил улицы Киева. Об этом сообщает «РБК-Украина».

На этом фоне киевские власти сообщают о возможных перебоях в движении трамваев и троллейбусов. На улице Юрия Кондратюка из-за стихии на дорогу упал электрический столб.

До этого главный специалист Метеобюро Москвы, метеоролог Татьяна Позднякова, предсказала похолодание в Москве. Причиной такой погодной динамики названо сочетание атлантических циклонов.

«В основной циклон вольется порция средиземноморского воздуха, поэтому атмосфера станет более неустойчивой», — пояснила она.

Дожди, местами сильные, задержатся в столице до конца недели, не исключены грозы и даже град. В четверг слегка похолодает из-за холодного атмосферного фронта – температура воздуха не поднимется выше +23 градусов. В пятницу снова станет жарче, при этом снова пройдут дожди.

В субботу, 15 июня, интенсивность осадков снизится, однако небольшие дожди местами все же пройдут.

Ранее цены на такси в Москве выросли в 4 раза из-за ливня.