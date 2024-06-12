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Петербургская сиделка обокрала пожилого подопечного почти на 300 тысяч рублей

В Петербурге сиделку заподозрили в краже сотен тысяч рублей у пожилого мужчины

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Евгений Одиноков/РИА Новости

В Петербурге 37-летнюю сиделку 85-летнего пенсионера заподозрили в краже почти 300 тысяч рублей у подопечного. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, 63-летний пластический хирург обратился в правоохранительные органы с сообщением о том, что у его пожилого отца с банковской карты пропали деньги. Стражи порядка начали расследование и установили, что к краже средств может быть причастна женщина, которая работала сиделкой и ухаживала за пенсионером.

По версии правоохранителей, злоумышленница получила доступ к телефону пожилого подопечного и перевела себе с его счетов средства на общую сумму в 273 тысячи рублей. Подозреваемую задержали, в ее отношении возбуждено уголовное дело по статье о краже. Предполагаемую преступницу отпустили под подписку о невыезде.

Ранее воронежский пенсионер-инвалид выстрелил в сиделку из ружья после ссоры.

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