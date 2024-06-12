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После взрывов возле города Днепра начался сильный пожар

«Страна.ua»: в Новомосковске начался сильный пожар после взрывов

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Павел Лисицын/РИА Новости

В окрестностях города Днепра (ранее — Днепропетровск) после двух взрывов начался сильный пожар. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

По данным журналистов, взрывы произошли в городе Новомосковск, который расположен рядом с Днепром.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на местных жителей, сообщил, что удар в Новомосковске Днепропетровской области был нанесен в районе трубного завода, где производится ремонт военной техники Вооруженных сил Украины.

11 июня глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил, что были зафиксированы повреждения инфраструктурного объекта на территории региона. В тот же день глава военной администрации (ОВА) подконтрольной Киеву части Херсонской области Александр Прокудин заявил, что в регионе обнаружили повреждения на объекте критической инфраструктуры. Он отметил, что в ночь на 11 июня несколько населенных пунктов региона подверглись ударам.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.

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