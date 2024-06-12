В Берлине начались задержки поездов из-за визита Зеленского

В Берлине начались задержки поездов из-за визита президента Украины Владимира Зеленского на конференцию по восстановлению страны. Об этом сообщил корреспондент Bild Юлиан Репке на своей странице в социальной сети Х, передает «Страна.ua».

«Берлинская городская железная дорога в настоящее время настраивает полмиллиона пассажиров против Владимира Зеленского.<..> Смех, шепот и ругательства 50 человек вокруг меня», — описал ситуацию журналист.

Также он опубликовал видео с объявлением об ограничении движения в Берлине из-за «государственного визита» неназванного лица.

11 июня Зеленский прибыл в Германию на конференцию по восстановлению Украины и встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и председателем бундестага Бербелем Басом. В конференции по восстановлению Украины участвовали представители 90 стран, в том числе, Грузии.

Ранее Зеленский призвал украинцев возвращаться на родину для восстановления страны.