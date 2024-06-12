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В Крыму национализировали недвижимость родственников соратника Зеленского

РИА Новости: в Крыму национализировали квартиру семьи соратника Зеленского

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pro-dachnikov.com

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что в крымском поселке Ливадия национализировали квартиру семьи соратника президента Украины Владимира Зеленского, украинского политика и олигарха Виталия Хомутынника. Об этом пишет РИА Новости.

«Последним решением национализирована квартира и ряд других объектов, оформленных на родственников Хомутынника», — сообщил Константинов.

Он отметил, что недвижимость находится в Ливадии, где до этого национализировали квартиру Зеленского.

По словам Константинова, крымские власти продолжат выявлять на полуострове имущество лиц, которые совершают в отношении РФ недружественные действия, и национализировать его.

До этого глава парламента Крыма сообщил, что в перечень активов, подлежащих национализации в Крыму, будут внесены объекты 110 украинских физических и юридических лиц, поддерживающих киевский режим и спонсирующих Вооруженные силы Украины. Он отметил, что в соответствующем списке уже находятся имущество украинской певицы Джамалы и семьи народного депутата Украины Лидии Котеляк.

Ранее квартиру Елены Зеленской в Крыму продали на аукционе за 44,3 млн рублей.

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