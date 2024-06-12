Воздушную тревогу объявили в Киеве

Сигнал воздушной тревоги звучит в Киеве, а также в Житомирской, Киевской и Хмельницкой областях Украины. Это следует из данных официального ресурса для оповещения населения.

До этого опасность атаки с воздуха была объявлена в Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

11 июня глава Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что отключения электричества будут происходить на Украине каждую зиму до 2027-2028 года. По его словам, отключения света будут длиться по восемь-десять часов каждые сутки, а бесперебойной подачи электричества жители Украины дождутся только в 2027 году при условии, что сойдутся «куча факторов».

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать бомб в 16 раз больше.