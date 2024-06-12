Маск прокомментировал «выходки» сына Байдена

Личные выходки сына президента США Джо Байдена Хантера не играют существенной роли, но нанесение ущерба репутации США недопустимо. Такое мнение выразил американский предприниматель Илон Маск в соцсети Х.

«Личные выходки Хантера не имеют большого значения... Однако недопустимо наносить ущерб репутации и авторитету США, поскольку это позорит страну», — написал миллиардер.

10 июня Маск предложил проверить, не участвовал ли Хантер Байден в коррумпировании иностранных государств. По его словам, действия сына действующего президента США в его личное время не влияют на общество, но он может быть вовлечен в коррумпирование других государств, что заслуживает тщательного разбирательства.

До этого сообщалось, что апелляционный суд в Пенсильвании отклонил ходатайство Хантера Байдена по закрытию дела о хранении оружия. Его обвиняют в трех правонарушениях: двух установленных случаях лжи в письменной форме в ответе на вопрос о хранении и употреблении наркотиков в 2018 году, а также во владении огнестрельным оружием, несмотря на запрет на это для наркозависимых.

Ранее Байден заявил о «безграничной любви» к сыну после начала суда над ним.