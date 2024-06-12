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ВСУ обстреляли город Шебекино из РСЗО

Гладков: житель Шебекино погиб при обстреле города со стороны ВСУ из РСЗО

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Evgeniy Maloletka/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино в Белгородской области, применив из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате прямого попадания снаряда в квартиру погиб один мирный житель. На данный момент известно о троих пострадавших. Как заявил чиновник, двух женщин, получивших различные осколочные ранения рук и ног, бригады скорой помощи доставили в городскую больницу № 2 Белгорода. Вся необходимая медицинская помощь им оказывается.

«Еще один пострадавший получил контузию — мужчине медицинская помощь была оказана на месте, от госпитализации он отказался», — написал глава области.

Он также сообщил, что, предварительно, в шести частных жилых домовладениях и 11 многоквартирных домах зафиксированы повреждения: выбиты окна, посечены фасады и кровли, в нескольких квартирах повреждены балконные плиты. Одно частное домовладение серьезно пострадало в результате прямого попадания. Кроме того, повреждены девять автомобилей и линии электропередачи.

11 июня Гладков сообщил, что украинские военные атаковали несколько населенных пунктов Шебекинского городского округа Белгородской области.

Ранее Матвиенко назвала бесчеловечными атаки ВСУ на мирных граждан и города РФ.

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