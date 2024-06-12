Профориентолог дала советы, как начать карьеру после вуза или колледжа

Для успешной карьеры лучше начать заниматься поиском работы как можно раньше, то есть еще во время обучения. Об этом «Газете.Ru» рассказала руководитель «Карьерной академии» MAXIMUM Education Дария Сатикова.

«При поиске первой работы важно уверенно презентовать себя работодателю, уметь рассказывать про свой опыт и достижения, даже если они учебные или волонтерские. Когда студент подается на первую вакансию, он «соревнуется» с такими же ребятами без опыта. Именно навыки коммуникации и самопрезентации могут его выгодно выделить. Однако очень часто эти навыки трудно получить самостоятельно и студенту необходима помощь со стороны. Развить их можно как во время участия в студенческих мероприятиях, так и посещая курсы, которые помогут подготовиться к началу карьеры», — объяснила она.

По словам эксперта, для студентов часто проводят Дни карьеры и другие карьерные мероприятия, на которых работодатели предлагают стажировки и начальные карьерные возможности.

«Также с поиском места работы помогают сайты-агрегаторы вакансий: там всегда есть разделы для будущих специалистов. У этих сайтов, как правило, есть каналы в соцсетях, которыми молодые люди пользуются активно. У некоторых компаний также есть разделы для будущих специалистов, где публикуются стажировки, даты дней открытых дверей, лекции, курсы и конкурсы ,для студенческой аудитории», — добавила специалист.

Еще одним способом найти карьеру сразу после вуза является целевое обучение — когда за обучение платит работодатель с условием, что после выпуска студент будет работать в его компании.

«В наше время, когда очень быстро меняется рынок труда и востребованность профессий, такое обязательство на много лет вперед может пугать. Ведь если не выйти работать по целевому договору, придется возвращать деньги за обучение. Но этот вариант подходит для тех, кто уверен в своем выборе и хочет стабильности», — подчеркнула Сатикова.

Самый быстрый способ начать карьерный путь — это пойти на стажировку.

«Так студент может получить первые реальные рабочие задачи, возможность поучиться у коллег и погрузиться в офисную среду. Кроме того, стажировка — это отличный способ понять, подходит ли студенту выбранная им деятельность. Но минус в том, что это будет отнимать очень много свободного времени, что может негативно сказаться на обучении. В данном случае можно прибегнуть к карьерным консультациям, которые помогут студенту определиться с местом работы, а также понять, есть ли у него необходимые навыки для начала карьеры», — рассказала она.

Также важным аспектом является участие в конкурсах и проектах от учебного заведения. Они могут не только дать хороший опыт, но и оказаться преимуществом при приеме на работу, потому что имеют вес для работодателя в резюме. Конкурсы и соревнования позволят не только выиграть призовое место, но и привлечь внимание работодателя, который сразу по итогам мероприятия может предложить учащемуся стажировку или другую карьерную возможность.

«Не стоит забывать про силу знакомств — если человека рекомендуют на вакансию (как правило, это делают его знакомые), то вероятность получить эту должность намного выше», — сказала эксперт.

Ранее россияне рассказали, на кого пойдут учиться их дети.