Врач развеяла самые популярные мифы о плоскостопии

Главный миф о плоскостопии — то, что оно не лечится. Об этом «Газете.Ru» рассказала Анастасия Шагарова, кинезиолог, врач общей практики, массажист.

«Регулярные упражнения, направленные на укрепление мышц и связок таза, тренировки голеностопных суставов, могут дать положительный результат в любом возрасте. Требуется комплексная работа и ежедневные тренировки. На это может уйти от 6 месяцев до 2 лет. Однако при регулярных занятиях можно значительно улучшить состояние стопы и поднять ее свод», — объяснила она.

Второй миф — ноги не требуют особого ухода.

«Регулярный уход за стопами очень важен для поддержания их здоровья. Он включает в себя простые, но эффективные процедуры: гигиену, увлажнение, массаж, упражнения и выбор правильной обуви. С возрастом у всех развивается плоскостопие, которое провоцирует изнашивание позвоночника и суставов. Чтобы замедлить старение и отсрочить хронические заболевания, необходимо тренировать стопу, заднюю поверхность ног и спину, так как эти мышцы связаны. Полезны подъемы на носки, бег трусцой на носочках», — подчеркнула врач.

Мифом является и то, что плоскостопие бывает только у детей.

«Причина диагностики у новорожденных детей плоскостопия — нарушения внутриутробного развития. Чаще встречается приобретенное плоскостопие, которое проявляется уже в старшем возрасте. У детей уплощение стопы не всегда означает плоскостопие и может быть нормой из-за повышенной гибкости суставов и эластичности связок», — добавила эксперт.

Четвертый миф — плоскостопие передается по наследству.

«Это неправда. Во время беременности искривленный таз будущей мамы может привести к неправильному расположению плода, врожденному сколиозу и плоскостопию у ребенка. Поэтому перед планированием беременности важно исправить положение таза. Стимуляция окситоцином во время родов также может привести к развитию сколиоза и увеличить риск рождения ребенка с плоскостопием. Строение соединительной ткани может передаваться от родителей к детям, но это не обязательно приведет к плоскостопию у ребенка», — рассказала специалист.

Наконец, пятое заблуждение — плоскостопие не встречается у людей с нормальным весом.

«Лишний вес — один из факторов, способствующих развитию плоскостопия. При этом заболевании нагрузка на ноги возрастает в два раза. Однако столкнуться с этой проблемой могут и люди без лишнего веса. Интересный факт — худые люди чаще носят неудобную обувь на высоких каблуках, что способствует развитию плоскостопия», — сказала врач.

По словам доктора, плоскостопие — проблема, с которой сталкиваются 50-70% людей. Это заболевание влияет на весь организм. Стопы являются фундаментом нашего тела и индикатором здоровья.

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