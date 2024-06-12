В России заявили о рекордной нехватке опытных айтишников

В России отмечается рекордная нехватка высококлассных IT-кадров внутри страны, недобор таких опытных айтишников составляет до 80%. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор департамента по управлению талантами Т1 Иннотех Вероника Еликова.

«Спрос на высококвалифицированные IT-кадры на российском рынке растет. Сейчас, по нашим оценкам, их нехватка составляет до 80%», — отметила она.

По словам Еликовой, отечественные компании активнее всего ищут системных аналитиков, DevOps-специалистов и техлидов с навыками разработки.

Также сейчас востребованы в России BigData\Data-инженеры, аналитики DWH, кадры в области информационной безопасности и мобильные тестировщики.

Глава департамента компании уточнила, что для привлечения высококлассных специалистов бизнес даже готов оплачивать сотрудникам дополнительное вознаграждение сверх оклада.

Еликова заключила, что ожидает сохранения повышенного спроса на ценные IT-кадры в России.

В апреле в результате исследования сервиса для поиска работы Headhunter и «Работа.ру» было определено, что самые высокие зарплаты в России работодатели готовы предложить именно специалистам в IT-сфере.

Ранее глава IT-компании рассказал, как «джунам» быстрее найти работу.